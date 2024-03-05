Libya, kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve sınır yönetimini geliştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya, kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve sınır yönetimini geliştirecek

Libya İçişleri Bakanı Emad al-Tarabelsi, ülkenin kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve entegre sınır yönetimini geliştirmeyi planladığını doğruladı. Bakan, yasadışı göç olgusunun geçtiğimiz yıllarda daha da kötüleştiğini ve bu nedenle hükümetin yasadışı göçmenler ve sınırlar meselesini takip edecek bir yüksek komite kurma kararı aldığını belirtti. Ayrıca, bakanlık tarafından insan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele etmek için güvenlik kampanyaları başlatıldığı ve sınırların güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Geçen yıl 10.069 göçmenin sınır dışı edildiği ve bu yıl bu sayının iki katına çıkarılması hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca, 400.000'e kadar kayıt dışı göçmene resmi çalışma izni verilmesi için çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.

05.03.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABLUS, 5 Mart (Xinhua) -- Libya İçişleri Bakanı Emad al-Tarabelsi, ülkenin kayıt dışı göçü kontrol altına almak için bu yıl güvenlik ve entegre sınır yönetimini geliştirmeyi planladığını doğruladı.

Pazartesi günü ülkenin başkenti Trablus'ta düzenlenen bir seminerde konuşan bakan, "Yasadışı göç olgusu, bu sorunu yönetecek ortak bir vizyonun bulunmaması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda daha da kötüleşti. Bu durum ise hükümeti, yasadışı göçmenler ve sınırlar meselesini takip edecek bir yüksek komite kurma kararı almaya yöneltti" diye konuştu.

Bakan, "İnsan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele etmek için bir dizi güvenlik kampanyası başlatan bakanlık, sınırların güvenliğini sağlamak için de çalışıyor" dedi.

Al-Tarabelsi, "Geçen yıl toplamda 10.069 göçmen sınır dışı edildi. Uygun koşullar oluşursa bu yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı umuyoruz" diye ekledi.

Bakan, an itibarıyla 400.000'e kadar kayıt dışı göçmene resmi çalışma izni verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Libya'nın merhum lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana ülkede yaşanan güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğunluğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Akdeniz'i Libya üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

İçişleri Bakanı, Libya, Güvenlik, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve sınır yönetimini geliştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de Çöp Konteynerında Ata Ait Kemikler Bulundu
    14:30 Düzce'de Çöp Konteynerında Ata Ait Kemikler Bulundu

    Düzce'de çöp konteynerında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Kemikleri atan şahıs yakalandı ve yeme içme sektöründe işyeri olduğu tespit edildi. Araştırmalar, kemiklerin nerede işlendiğini ve nerelerde kullanıldığını ortaya çıkarmak için devam ediyor.

  • Sultangazi'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar
    14:30 Sultangazi'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar

    Sultangazi'de trafikte geçiş önceliği hakkını ihlal eden 5 sürücüye toplamda 41 bin 304 lira para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaparak sürücülerin kimliklerini tespit etti. Emniyet şeridini kullanarak geçiş üstünlüğü hakkını ihlal eden sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezalar kesildi.

  • Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı
    14:29 Salihli'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör ve Tepe Lambası Dağıtıldı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler Odası Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda, 30 çiftçinin traktör römorkuna reflektör takıldı ve 5 traktöre de tepe lambası takıldı. Polis ekipleri, çiftçilere traktör kazalarını önlemenin önemini anlatırken, reflektörlerin gece görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.

  • Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
    14:29 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, 2012 yılındaki askeri lise sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler S.Ç. ve H.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.

  • Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor
    14:28 Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

    Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirterek, kentteki ulaşım sorunlarına, içme suyu fiyatlarına ve projelere dair açıklamalarda bulundu.

  • Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor
    14:28 Mersin'de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi ve Tamiri Yapılıyor

    MESKİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, altyapı hatlarının temizlenmesi ve hasarlı yerlerin tamiri için yeni bir teknoloji kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmalar sayesinde maliyetlerin düşürüldüğü ve tasarruf sağlandığı ifade edildi.

  • Kırklareli'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
    14:28 Kırklareli'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

    Kırklareli'de gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında Vali Birol Ekici, şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, seçimlerin huzur ve güvenliği için tedbirler aldıklarını belirtti. Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçluların yakalandığını ifade eden Ekici, düzensiz göçle mücadelede de önemli adımlar attıklarını söyledi.

  • Tolga Cevher, Turgutluspor'un şampiyonluk yolunda önemli rol oynuyor
    14:28 Tolga Cevher, Turgutluspor'un şampiyonluk yolunda önemli rol oynuyor

    TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor'da golcü Noyan Öz'ün sakatlanmasıyla forma şansı bulan genç oyuncu Tolga Cevher, Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi ve Efeler 09 maçlarında attığı 4 golle takımına 9 puan kazandırdı. Cevher, takımının üst sıralardaki rakipleriyle oynadığı kritik maçlarda önemli bir rol oynuyor.


12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 14:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Libya, kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve sınır yönetimini geliştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement