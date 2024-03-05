Libya, kayıt dışı göçü kontrol altına almak için güvenlik ve sınır yönetimini geliştirecek

TRABLUS, 5 Mart (Xinhua) -- Libya İçişleri Bakanı Emad al-Tarabelsi, ülkenin kayıt dışı göçü kontrol altına almak için bu yıl güvenlik ve entegre sınır yönetimini geliştirmeyi planladığını doğruladı.
Pazartesi günü ülkenin başkenti Trablus'ta düzenlenen bir seminerde konuşan bakan, "Yasadışı göç olgusu, bu sorunu yönetecek ortak bir vizyonun bulunmaması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda daha da kötüleşti. Bu durum ise hükümeti, yasadışı göçmenler ve sınırlar meselesini takip edecek bir yüksek komite kurma kararı almaya yöneltti" diye konuştu.
Bakan, "İnsan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele etmek için bir dizi güvenlik kampanyası başlatan bakanlık, sınırların güvenliğini sağlamak için de çalışıyor" dedi.
Al-Tarabelsi, "Geçen yıl toplamda 10.069 göçmen sınır dışı edildi. Uygun koşullar oluşursa bu yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı umuyoruz" diye ekledi.
Bakan, an itibarıyla 400.000'e kadar kayıt dışı göçmene resmi çalışma izni verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.
Libya'nın merhum lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana ülkede yaşanan güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğunluğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Akdeniz'i Libya üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.
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