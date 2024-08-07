Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Durdu

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Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep nedeniyle üretimin durduğu bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası'ndaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Petrol Sahasında ham petrol yükleme işlemlerinin engellendiği, bu durumun ise üretimi ve Zaviye Limanı'ndaki ihracatı durdurduğu kaydedildi.

Libya kanunlarındaki "mücbir sebep" hükümlerine göre NOC'un bu durumu kontrolü dışında engellenemez olarak değerlendirdiği ve resmi olarak 7 Ağustos 2024'ten itibaren Petrol Sahasında mücbir sebep ilan edildiği belirtildi.

NOC'dan dün yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de Fizan Hareketi mensuplarının protestosu nedeniyle mücbir sebep oluştuğu ve üretimin düştüğü bildirilmişti.

İlgili taraflara ulusal çıkarların gözetilmesi ve üretimi artırma çabalarına destek verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Fizan Hareketi, kendini güney bölgesinin haklarını savunmak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.