Libya'nın Sirte kentinde 7 düzensiz göçmen cesedi bulundu - Son Dakika
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Libya'nın Sirte kentinde 7 düzensiz göçmen cesedi bulundu

Libya'nın doğusundaki Sirte kenti sahilinde düzensiz göçmenlere ait 7 cesedin bulunduğu belirtildi. Sirte sahilinde bulunan cesetlerin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 7 düzensiz göçmene ait olduğu açıklandı. Cesetler, Bin Cevad Devlet Hastanesine nakledildi ve arama çalışmaları devam ediyor.

29.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
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Libya'nın doğusundaki Sirte kenti sahilinde düzensiz göçmenlere ait 7 cesedin bulunduğu belirtildi.

Libya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sirte sahilinde bulunan düzensiz göçmen cesetlerine ilişkin bilgi verildi.

Sirte'nin Um el-Kandil bölgesi sahilinde kimliği henüz tespit edilemeyen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin Bin Cevad Devlet Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Libya'nın Sirte kentinde 7 düzensiz göçmen cesedi bulundu - Son Dakika
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