Libya, Slovakya Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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Libya, Slovakya Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı

Libya, Slovakya Başbakanı\'na düzenlenen suikast girişimini kınadı

Libya hükümeti, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu. Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın şiddet, terör ve siyasi suikastları reddeden kararlı tutumunu teyit ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Başbakan Fico'ya acil şifa dileklerinde bulunuldu ve suikast girişiminin faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

15.05.2024 23:55
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Libya hükümeti, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, her ne sebeple olursa olsun Libya Devleti'nin şiddet, terör ve siyasi suikastları reddeden kararlı tutumunu teyit ettiği belirtildi.

Fico'ya düzenlenen suikast girişiminin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, Libya'nın Slovakya Başbakanı'na acil şifa dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Başbakan Fico'ya düzenlenen suikast girişiminin faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Robert Fico, Slovakya, Libya, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, Slovakya Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı - Son Dakika

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