Libya-Tunus Sınırında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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TRABLUS, 6 Ocak (Xinhua) -- Libya İstikrarı Destekleme Ajansı, Libya- Tunus sınırındaki bölgelerin güvenliğini sağlamak üzere çok sayıda çöl devriyesi görevlendirdi.

Ajanstan cumartesi günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada söz konusu kararın, artan yasadışı göç ve kaçakçılık tehditleriyle mücadeleye yönelik kapsamlı bir plan çerçevesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada engebeli sınır bölgelerindeki coğrafya ve güvenlik zorluklarıyla başa çıkmak üzere eğitilmiş ekiplerden oluşan devriyelerin günün her saati faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Libya askeri yetkililerince cumartesi günü Trablus'un yaklaşık 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinden başlayarak ülkenin Batı Sahili Askeri Bölgesi'nde geniş çaplı suçla mücadele askeri operasyonu da başlatıldı.

Zaviye kenti son zamanlarda silahlı milisler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Aralık ayındaki son çatışmada ülkenin ana petrol rafinerisi ağır hasar almıştı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından istikrarsızlık ve çatışmalara sürüklenen ülke, genellikle farklı gruplar tarafından kontrol edilen çok sayıda askeri bölgeye bölünmüş durumda.