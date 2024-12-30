Libya ve AB'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Libya ve AB'den Suriye Görüşmesi

Libya Bakanı Lafi, AB Delegasyonu Başkanı ile Suriye'nin Libya'ya etkisini ele aldı.

30.12.2024 16:48
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Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolas Orlando ile Suriye'deki gelişmelerin Libya'ya etkisini ele aldı.

AB Libya Delegasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lafi ile Orlando'nun başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Orlando'nun "(Lafi'nin) Şam'daki görüşmelerinin ardından Suriye'deki olayların Libya'ya etkisini tartıştık." ifadelerine yer verildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" platformundan yapılan açıklamada da Lafi-Orlando görüşmesinde Libya ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığın 2025'te yoğun bir eylem planı çerçevesinde güçlendirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmelerin Libya üzerindeki etkisinin ve AB ile Libya'nın ortak çıkarları çerçevesinde bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

Lafi'nin Suriye ziyareti

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, beraberindeki üst düzey heyet ile 28 Aralık'ta Suriye'ye ziyarette bulunmuş, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

Lafi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye halkına selamlarını iletmiş, Libya'nın Suriye halkına desteğini ve onların hak ve özgürlüklerinden yana tutumunu teyit etmişti.

Kaynak: AA

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