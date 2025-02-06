Libya ve Mısır'dan Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği - Son Dakika
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Libya ve Mısır'dan Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği

Libya ve Mısır İdari Denetleme Kurulları, yolsuzluk ve siber güvenlik için mutabakat zaptı imzaladı.

06.02.2025 18:47
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Libya İdari Denetleme Kurulu ile Mısır İdari Denetleme Kurulu arasında yolsuzlukla mücadele ve siber güvenlik konularında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.

Libya İdari Denetleme Kurulundan yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdullah Kadirbuh'un Kahire'ye düzenlediği ziyaret çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Amru Adil ile bir araya geldiği belirtildi.

Kadirbuh ve Adil'in yolsuzlukla mücadele, siber güvenlik konularında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.

İmzalanan mutabakat zaptının hedefinin iki kurum arasında tecrübe alışverişi ve uluslararası standartlara göre idari soruşturma becerilerinin geliştirilmesini de kapsadığı ifade edildi.

Anlaşmanın ayrıca iki kurum arasında entegrasyonun sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve iki ülkede istikrar ve refahın sağlanması için şeffaflık kültürünün yerleşmesine yönelik işbirliğini de içerdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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