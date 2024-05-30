Libya ve Tunus, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunu görüştü - Son Dakika
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Libya ve Tunus, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunu görüştü

Libya ve Tunus, Ras Cedir Sınır Kapısı\'nın açılması konusunu görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunu ele aldı. Görüşmede, sınır kapısının açılmasına yönelik idari prosedürler ve bakım çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, Libya vatandaşlarının sınır geçişlerinde yaşadığı zorlukların çözümü ve özel sektörün desteklenmesi konusunda mutabakata varıldı.

30.05.2024 21:23
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, iki ülkeyi bağlayan ve yaklaşık 3 aydır kapalı olan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunu ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Pekin'de bulunan Dibeybe ile Said bir araya geldi.

Görüşmede, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik idari prosedürler, Libya tarafının sınır kapısında yürüttüğü bakım ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması konuları değerlendirildi.

Haklarında gözaltı ve arama kararı olan Libya vatandaşları ile isim benzerliği olan Libyalıların sınır geçişlerinde karşılaştığı zorlukların çözümü konusunun da ele alındığı görüşmede, iki ülkede sağlık, müteahhitlik ve sanayi alanında özel sektörün desteklenmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve Tunus, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunu görüştü - Son Dakika

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