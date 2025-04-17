Libya ve Ürdün Terörle Mücadelede Dayanışma İçinde

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Vekili Tahir el-Baur, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'ye ülkesinin terörle mücadelede Ürdün'le dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baur'un Safedi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Baur'un ülkesinin Ürdün'ün güvenlik ve istikrarını hedef alacak her türlü terör planını şiddetle kınadığını ifade ettiği aktarıldı.

Baur'un ülkesinin terörle mücadelede Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu vurguladığına dikkat çekilen görüşmede, Libya'nın her türlü terör ve aşırılık konusunda Ürdün'le birlikte ortak tavır takındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke ilişkileri ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı ifade edildi.

Ürdün İstihbarat Dairesi, 15 Nisan'da ulusal güvenliği hedef alan, kaos ve yıkım planlarının boşa çıkarıldığını, olaylarla bağlantılı 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün, Mayıs 2024'te de detaylı bilgi vermeksizin "bir ülke tarafından desteklenen milis grupların ülkedeki bazı hücrelere silah sağladığını" açıklamıştı.