Libyalı Taraflar Arap Birliği Himayesinde Seçim Tartışmalarını Çözmek İçin Bir Araya Geldi

Libyalı taraflar, seçimler konusundaki tartışmalı noktaların çözümü için Arap Birliği himayesinde Kahire'de bir araya geldi.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın daveti üzerine Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in Kahire'de toplantı düzenlediği belirtildi.
Menfi, Tekale ve Salih'in seçimler konusundaki anlaşmazlığın çözümü için bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, toplantıda alınan ortak kararlar hakkında bilgi verildi.
Görüşmede tarafların, Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin kabul ettiği seçim yasaları ile ilgili anlaşmazlık noktalarının çözümü ve yeniden değerlendirilmesi için ortak bir komite kurulmasını kararlaştırdığı kaydedildi.
Tarafların görevi seçim sürecini yürütmek olan birleşik bir hükümetin kurulmasının gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı aktarılan açıklamada, alınan kararların uygulanması için en kısa zamanda Menfi, Tekale ve Salih'in yeniden bir araya gelmek konusunda anlaştığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Menfi, Tekale ve Salih'in, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nu ve uluslararası toplumu, Kahire'de varılan fikir birliğini desteklemeye çağırdığı ifade edildi.
Libya'da seçim çıkmazı
Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.
Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.
TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.
TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.
İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.
Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.
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