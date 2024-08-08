Lice'de büyük narko-terör operasyonu: 1 milyon 635 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lice'de büyük narko-terör operasyonu: 1 milyon 635 bin kök kenevir ele geçirildi

Lice\'de büyük narko-terör operasyonu: 1 milyon 635 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur' Narko-Terör operasyonunda 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir, 190 bin kök skunk bitkisi ve 82 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

08.08.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur' Narko-Terör operasyonunda 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir, 190 bin kök skunk bitkisi ve 82 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi kırsal Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur' Narko-Terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir, 190 bin kök skunk bitkisi ile 82 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri alınan numunelerin ardından imha edildi.

Kaynak: DHA

İsmail Cesur, Diyarbakır, Operasyon, Jandarma, Kenevir, Lice, Güvenlik, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lice'de büyük narko-terör operasyonu: 1 milyon 635 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:59:47. #1.12#
SON DAKİKA: Lice'de büyük narko-terör operasyonu: 1 milyon 635 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement