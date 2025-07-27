Lice'de Orman Yangını Kontrol Altında

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Duru Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yaklaşık 15 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.