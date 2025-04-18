Lice\'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ile bunları gizleyen kişileri adalete teslim etmek amacıyla dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.