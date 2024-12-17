Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Lice ve Hazro kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime, 17 Aralık Salı günü geçerli olacak şekilde 1 gün ara verilmiştir."
Son Dakika › Güncel › Lice ve Hazro'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?