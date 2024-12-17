Lice ve Hazro'da Taşımalı Eğitime Ara

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Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Lice ve Hazro kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime, 17 Aralık Salı günü geçerli olacak şekilde 1 gün ara verilmiştir."