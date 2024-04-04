Lise öğrencilerinden çevre dostu proje
Lise öğrencileri, işlenmemiş evsel atıklarla doğal gübre üretiyor
EDİRNE - Edirne'de bir lisede oluşturulan sıfır atık grubunda yer alan öğrenciler, çevreye ve doğaya duyarlı kompost projesi ile işlenmemiş evsel atıklardan doğal gübre üretiyor.
Edirne'de 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi sıfır atık grubunda yer alan öğrenciler, çevreye ve doğaya duyarlı Kompost Projesi'ni hayata geçirerek bir ilke imza attı. Proje ile okulun arka kısmındaki bir alanda işlenmemiş evsel atıklardan doğal gübre üreten öğrenciler, bu doğal gübreyi bahçede yer alan çiçeklerde kullanıyor.
Evsel atıklar ve diğer atıklar, toprağın içinde çürüyerek doğal gübreye dönüşüyor. Kompost projesi ile doğal gübre üretimi yapan öğrenciler, bu gübreleri okulu çiçeklendirmede kullanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Projenin Danışmanlığını Biyoloji Öğretmeni Ebru Kanyer Nişancı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuriye Arslan yapıyor. Okul öğrencilerinden Defne Korun da bu projenin yayılması için öncülük yapanlar arasında yer alıyor.
"Çevreye duyarlı gençler yetiştirmek istiyoruz"
Doğaya duyarlı gençler yetiştirmek istediklerini belirten 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nuriye Arslan, Çevre duyarlılığını kitaplarda anlatıldığı gibi değil de uygulamalı şekilde çocukların görmesini istediklerini ve böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.
"İşlenmemiş evsel atıklarla doğal gübre üretiyoruz"
Bu kompost projesini sıfır atık topluluğu olarak başlattıklarını belirten 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Defne Korun, bu proje ile işlenmemiş evsel atıklarla doğal gübre ürettiklerini ifade etti.
Bu doğal gübreyi okulda çiçeklendirmelerde ve bahçede kullandıklarını aktaran Korun, aynı zamanda okul olarak atık miktarını da sıfıra indirmiş olacaklarının altını çizdi.
"Projeye gönüllü olarak katıldım"
Bu projeye gönüllü olarak katıldığını söyleyen 10. sınıf öğrencisi Eliz Naz Erden, "Kompost projesi ile toprağı daha verimli hale ve evsel atıkların kullanımını da daha yararlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu proje sayesinde toprağımızın daha verimli olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje ile birçok okulda ve şehirdeki insanların toprağı daha verimli kullanmasına öncülük etmiş oluyoruz" dedi.
"Evsel atıkları çöpe atmak yerine gübreye dönüştürüyoruz"
Projeye yeni dahil olan 9. Sınıf öğrencisi Kaan Can Akbaş, Evsel atıkları çöpe atmak yerine gübreye dönüştürüp doğaya duyarlı olduklarını belirtti.
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