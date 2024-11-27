Aksaray\'da lise öğrencisi sınıfta arkadaşı tarafından bıçaklandı

Güncel

Aksaray Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda; lise 11'inci sınıf öğrenci Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE DARBETTİ SONRA BIÇAKLADI

Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer'i gözaltına aldı.