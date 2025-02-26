Lise Öğrencisinden Yangın Tespit Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lise Öğrencisinden Yangın Tespit Projesi

14 yaşındaki Aren Azat, orman yangınlarını erken tespit eden yapay zeka projesini geliştirdi.

26.02.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencisinden orman yangınlarının büyümesini engelleyebilecek proje

KARAMAN - TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, ilk kez Karaman'da yapıldı. Yarışmada yer alan bir lise öğrencisinin orman yangınları için geliştirdiği yapay zeka destekli yangın erken tespit ve otomatik müdahale sistemi projesi ilgi çekti.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmada en çok ilgiyi ise Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki lise 9. sınıf öğrencisi Aren Azat'ın orman yangınları için geliştirdiği yapay zeka destekli yangın erken tespit ve otomatik müdahale sistemi projesi çekti. Manavgat, Antalya ve Alanya'da meydana gelen orman yangınlardan etkilenerek bir çözüm bulmak isteyen Azat, projesinin sensörler aracılığıyla yangını erken tespit ederek, yüksek kesimlerde yerleştirilecek su tankları ya da dış beslemeli yağmur suyu ile dolabilen süzgeçli su tankları vasıtasıyla otomatik sulama başlatacağını ve tampon sistemiyle yangının yayılmasını engelleyebileceğini ifade etti.

"Yangın büyümeden etrafını sararak kontrol altına alacak"

Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Aren Azat, "Manavgat, Antalya ve Alanya çevresinde son zamanlarda meydana gelen yangınlarda yaklaşık 200 bin dönüm arazinin yok olmasından dolayı böyle bir proje geliştirdik. Projenin amacı yangınları erkenden tespit etmek ve yangın büyümeden önce Turan Taktiği ile etrafını sararak yangının büyümesini önlemektir. Yangın algılandığında sistem hemen sulamayı başlatıyor ve ardından devreye giren tampon sistemi, yangının etrafında bir sınır hattı oluşturuyor. Eğer yangın nedeniyle direklerden biri yıkılırsa, tampon sistem sayesinde yangın olduğu yerde söndürülüyor. Ağaçlık alanlarda itfaiye araçlarının ulaşımı zor olabiliyor. Helikopterler müdahale ederken dökülen su havada buharlaşıyor. Biz bu projeyle ağaçlık alanlara direkler kurarak bölgenin güvenliğini sağlamayı amaçladık. Bu sistem, özellikle ulaşımın zor olduğu ağaçlık alanlarda büyük avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

Projeye danışmanlık yapan kimya öğretmeni Abdullah Akdeniz de, yangınlarla mücadelede bu sistemin büyük katkı sunabileceğini belirterek, "Sesimizi duyurmak istiyoruz, çünkü orman yangınları ülkemiz ve dünyamız için kanayan bir yara. Orman arazisi ve endemik türlerin korunması açısından arozözlerin giremediği yerlerde bizim bu tampon sulama sistemimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Teknoloji, Tübitak, Karaman, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise Öğrencisinden Yangın Tespit Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Lise Öğrencisinden Yangın Tespit Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.