LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler

Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. Toplantısı Sözcüsü ve BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Savunuculuk ve Halkla İlişkiler Başkanı May Yaacoub, Türkmenistan'daki LLDC konferansının stratejik ortaklıkları güçlendireceğini bildirdi.

Yaacoub, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen LLDC 3. toplantısı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

LLDC ülkelerinin coğrafi izolasyonun yol açtığı yüksek ulaşım maliyetleri, transit komşulara bağlılık ve yetersiz altyapı gibi nedenlerle sürdürülebilir kalkınma araçlarına ulaşmakta "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduklarını kaydeden Yaacoub, söz konusu ülkelerin ekonomide ciddi yapısal sorunlar yaşadığı mesajını verdi.

Yaacoub, iklim sorununun gıda ve su konusunda güvence problemini artırdığını, ülkelerde yaşanan afetlerin de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 4'üne mal olduğunu belirtti.

Sınırlı finansman ve teknolojik altyapının, dijitalleşme ve üretkenlik kapasitesini engellediğini vurgulayan Yaacoub, Viyana Programı gibi bölgesel işbirliği çabalarına rağmen bazı sorunların devam ettiğine işaret etti.

Yaacoub, sorunların çözümü için daha iyi altyapı, borçların hafifletilmesi, iklim politikaları ve daha güçlü küresel ortaklıklara ihtiyaç olduğunu ve ancak bu yöntemle LLDC'lerin dezavantajlarının aşılabileceğinin altını çizdi.

Bu hususta Türkmenistan'daki toplantının "kritik bir rol oynadığını" dile getiren Yaacoub, " Konferans, LLDC'lerin karşı karşıya olduğu özgün zorlukların aşılması hususunda yenilikçi çözümler sergileyecek, stratejik ortaklıkları güçlendirecek ve daha fazla yatırımın harekete geçirilmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yaacoub, konferansta "2024-2034 Avaza Eylem Programı" aracılığıyla 32 LLDC ülkesinde yapısal dönüşüm, altyapı, ticaret, iklim ve finansman odaklı kalkınma gibi konuların teşvik edilmesinin amaçlandığına değindi.

Kültürel diplomasi vurgusu

Başlıca girişimler arasında "Küresel Altyapı Yatırım Fonu", "Dijital Bağlantı Programlar"ı ile tarım ve ticaret alanlarında özel sektörün katılımının yer aldığını hatırlatan Yaacoub, bölgesel tarım araştırma merkezleri ve transit serbestliği konulu üst düzey panellerin, gıda güvenliği ve ticaret engelleri konularını ele alacağı bilgisini paylaştı.

Yaacoub, "Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konferans, bölgesel bağlantılılık ve kültürel diplomasiyi vurgulayarak çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemekte." değerlendirmesini yaparak, BM'nin LLDC ülkelerinin küresel ticarete entegre olması konusunda yapısal çözümler önerdiğini bildirdi.

Gümrük ve transit işlemlerinin sadeleştirilerek ticaretin kolaylaştırılması, kara yolu ve demir yolu, dijital bağlantı altyapısının inşası, sanayileşme, yeşil enerjinin teşviki, iklim sorunlarına karşı altyapının güçlendirilmesi, yenilebilir enerjinin benimsenmesi, bölgesel işbirliğinin sağlanması gibi çözümleri örnek veren Yaacoub, temel çerçeveler arasında 2024-2034 Avaza Programı ve BM öncülüğünde yürütülen ticaret, dijital dönüşüm girişimlerinin yer aldığına dikkati çekti.