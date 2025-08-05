LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler

LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler
05.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmenistan'da düzenlenen LLDC toplantısı, gelişmekte olan ülkelerin zorluklarını ele alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. Toplantısı Sözcüsü ve BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Savunuculuk ve Halkla İlişkiler Başkanı May Yaacoub, Türkmenistan'daki LLDC konferansının stratejik ortaklıkları güçlendireceğini bildirdi.

Yaacoub, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen LLDC 3. toplantısı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

LLDC ülkelerinin coğrafi izolasyonun yol açtığı yüksek ulaşım maliyetleri, transit komşulara bağlılık ve yetersiz altyapı gibi nedenlerle sürdürülebilir kalkınma araçlarına ulaşmakta "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduklarını kaydeden Yaacoub, söz konusu ülkelerin ekonomide ciddi yapısal sorunlar yaşadığı mesajını verdi.

Yaacoub, iklim sorununun gıda ve su konusunda güvence problemini artırdığını, ülkelerde yaşanan afetlerin de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 4'üne mal olduğunu belirtti.

Sınırlı finansman ve teknolojik altyapının, dijitalleşme ve üretkenlik kapasitesini engellediğini vurgulayan Yaacoub, Viyana Programı gibi bölgesel işbirliği çabalarına rağmen bazı sorunların devam ettiğine işaret etti.

Yaacoub, sorunların çözümü için daha iyi altyapı, borçların hafifletilmesi, iklim politikaları ve daha güçlü küresel ortaklıklara ihtiyaç olduğunu ve ancak bu yöntemle LLDC'lerin dezavantajlarının aşılabileceğinin altını çizdi.

Bu hususta Türkmenistan'daki toplantının "kritik bir rol oynadığını" dile getiren Yaacoub, " Konferans, LLDC'lerin karşı karşıya olduğu özgün zorlukların aşılması hususunda yenilikçi çözümler sergileyecek, stratejik ortaklıkları güçlendirecek ve daha fazla yatırımın harekete geçirilmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yaacoub, konferansta "2024-2034 Avaza Eylem Programı" aracılığıyla 32 LLDC ülkesinde yapısal dönüşüm, altyapı, ticaret, iklim ve finansman odaklı kalkınma gibi konuların teşvik edilmesinin amaçlandığına değindi.

Kültürel diplomasi vurgusu

Başlıca girişimler arasında "Küresel Altyapı Yatırım Fonu", "Dijital Bağlantı Programlar"ı ile tarım ve ticaret alanlarında özel sektörün katılımının yer aldığını hatırlatan Yaacoub, bölgesel tarım araştırma merkezleri ve transit serbestliği konulu üst düzey panellerin, gıda güvenliği ve ticaret engelleri konularını ele alacağı bilgisini paylaştı.

Yaacoub, "Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konferans, bölgesel bağlantılılık ve kültürel diplomasiyi vurgulayarak çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemekte." değerlendirmesini yaparak, BM'nin LLDC ülkelerinin küresel ticarete entegre olması konusunda yapısal çözümler önerdiğini bildirdi.

Gümrük ve transit işlemlerinin sadeleştirilerek ticaretin kolaylaştırılması, kara yolu ve demir yolu, dijital bağlantı altyapısının inşası, sanayileşme, yeşil enerjinin teşviki, iklim sorunlarına karşı altyapının güçlendirilmesi, yenilebilir enerjinin benimsenmesi, bölgesel işbirliğinin sağlanması gibi çözümleri örnek veren Yaacoub, temel çerçeveler arasında 2024-2034 Avaza Programı ve BM öncülüğünde yürütülen ticaret, dijital dönüşüm girişimlerinin yer aldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Türkmenistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:08
Araştırma 18 ilde yapıldı En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:10
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:14:35. #7.12#
SON DAKİKA: LLDC Konferansı: Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.