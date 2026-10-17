Londra'da 'Doğuda Gün Doğumu' Marka Forumu'na 120'den fazla temsilci katıldı - Son Dakika
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Londra'da 'Doğuda Gün Doğumu' Marka Forumu'na 120'den fazla temsilci katıldı

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Çin markalarının küresel pazarlardaki gelişimine odaklanan “Doğuda Gün Doğumu” Marka Forumu’nun Londra durağı çarşamba akşamı Mansion House’ta yapıldı. Etkinliğe Çin ve İngiltere’den siyaset, iş dünyası ve kültür çevrelerinden 120’den fazla temsilci katıldı.

LONDRA, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin markalarının uluslararası pazarlarda gelişimine odaklanan "Doğuda Gün Doğumu" Marka Forumu ile Çin Markalarının Küresel Yolculuğu etkinliğinin Londra durağı çarşamba akşamı düzenlendi.

Londra'daki Mansion House'ta düzenlenen etkinliğe Çin ve İngiltere'nin siyaset, iş dünyası ve kültür çevrelerinden 120'den fazla temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Xi Yanchun, video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, markaların kültürler arasında köprü kurulmasında ve etkileşim ile işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Xi, yabancı tüketicilerin Çin markalarıyla doğrudan deneyimleri sayesinde Çin'i daha yakından tanımaya başladığını söyledi.

Marka değerleme danışmanlığı şirketi Brand Finance'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Haigh, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çinli şirketlerin teknolojik inovasyonu geleneksel imalat gücüyle başarılı biçimde birleştirdiğini ve bunun Çin markalarının dünya genelinde giderek daha fazla tanınmasına katkı sağladığını belirtti.

Çin'in İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı Li Liyan, Çin tarzı modernleşmenin Çin markalarının uluslararası pazarlara açılması için sağlam bir temel oluşturduğunu, Çin'in geleneksel kültürünün Çin markalarına kendine özgü bir kimlik kazandırdığını, medeniyetler arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin ise karşılıklı anlayışı güçlendirerek Çin markalarının uluslararası etkisini artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Londra'nın eski Belediye Başkanı Michael Mainelli, Çinli şirketlerin uluslararası pazarlardaki varlıklarını genişletirken yalnızca kaliteli ürünler ihraç etmekle yetinmediğini söyledi.

Mainelli, Çinli şirketlerin yerel kültürleri anlamaya, tüketici beklentilerini karşılamaya ve istikrarlı performanslarıyla güven kazanmaya giderek daha fazla önem verdiğini, bunun da küresel pazarlardaki rekabet güçlerini ve etkilerini artırdığını belirtti.

Etkinlik, Xinhua Haber Ajansı Londra Bürosu ile Brand Finance tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Brand Finance, etkinlikte 2026 Çin Şehir Endeksi sıralamasını da açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Londra'da 'Doğuda Gün Doğumu' Marka Forumu'na 120'den fazla temsilci katıldı - Son Dakika
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