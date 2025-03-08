Londra'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
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Londra'da Ramazan İftarı Coşkusu

İngiltere'de geleneksel Ramazan Çadırı Projesi kapsamında Londra'da büyük bir iftar etkinliği düzenlendi.

08.03.2025 01:16
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İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkent Londra'nın tarihi öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi.

Ülkede 15. yüzyılda inşa edilen ve başkentin siyasi, kültürel ve ticari geçmişini yansıtan tarihi binanın "Great Hall" adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600'den fazla kişi katıldı.

Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humza'nın sunuculuğunu yaptığı programa, Endonezya'nın Londra Büyükelçisi Desra Percaya ve Londra Polis Şefi Umer Khan'ın yanı sıra çok sayıda davetli de katılarak konuşma yaptı.

"Bu benim ilk iftar etkinliğim"

İftar öncesinde tarihi binada ezan okundu, dua edildi. Programa katılanlar, hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldı.

Namazın ardından iftara katılanlara yemek ikram edildi.

İftara katılanlardan Elshadai Smith-Mensah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşım Alia beni davet etti ve bu benim ilk iftar etkinliğim. Bu yüzden daha fazla şey öğrenmek, çevremdeki tüm güzel insanlarla bağlantı kurmak ve her şeyin tadını çıkarmak için çok heyecanlıyım." dedi.

Smith-Mensah, iftarın düzenlendiği binanın çok etkileyici olduğunu belirterek, "4,5 yıldır Londra'da yaşıyorum ve buraya hiç gelmemiştim. Yeni insanlarla tanışmak için çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Guildhall binası

Gotik tarzda 1411'de inşa edilen Guildhall, etkileyici dış cephesinin yanı sıra büyük bir iç avluya ve salonlara sahip. Yapının en dikkati çeken bölümü olan ana salonu ise tarih boyunca çok sayıda önemli siyasi toplantıya, kutlamaya ve törene ev sahipliği yaptı.

Bugün Londra Belediyesince kullanılan ve çok sayıda etkinliğin düzenlendiği Guildhall, turistler için önemli bir ziyaret noktası ve başkentin tarihi dokusunu yansıtan ikonik yapılardan biri olarak biliniyor.

Ramazanın ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Ülkenin simgesel ve önemli noktalarında düzenlenen iftarlarla ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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