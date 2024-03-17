Londra'da Tate Modern'da toplu iftar düzenlendi

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İngiltere'de "Ramazan Çadırı Projesi"yle ülkede geleneksel hale getirilen "açık iftar" etkinlikleri kapsamında, başkent Londra'daki ünlü modern sanat galerisi Tate Modern'da toplu iftar verildi.

Ramazan Çadırı Projesi'nin 11'inci yılında başkentteki Tate Modern'da düzenlenen iftar programına, Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi katıldı.

İftar öncesinde galeri içerisinde ezan okundu, dua edildi.

"Tate Modern'da açık iftar etkinliğine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz"

Tate Modern'ın program direktörü Catherine Wood, iftar programında yaptığı konuşmada, Londra'nın ünlü modern sanat galerisi Tate Modern'da açık iftar etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getirdi.

Wood, iftar programına katılanları büyük ölçekli heykellerin sergilendiği galerinin ikonik alanlarından Turbine Hall'de ağırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Burada birlikte olmak gerçekten inanılmaz. Bu inanılmaz mekana ve bir araya gelmemiz için inşa edilmiş olan Turbine Hall'a sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Burası hem bir tür kamusal meydan hem de galeri olan bir alan. Burada oturabilmemiz, bir araya gelebilmemiz ve aynı zamanda çok güçlü olan bu görüntüyü birlikte oluşturabilmemiz gerçekten çok güzel."

"Amacımız herkesi bir araya getirerek orucun açılmasını sağlamak"

Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humzah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açık iftar etkinliği, oruçlu olsun olmasın, Müslüman olsun olmasın, inançlı olsun olmasın herkese açık. Amacımız herkesi bir araya getirerek orucun açılmasını sağlamak." dedi.

Humzah, önemli sanat merkezlerinden Tate Modern'ın farklı topluluklardan insanları bir araya getirdiğine işaret ederek, "Ramazan Çadırı Projesi de aynı şekilde farklı topluluklar, farklı inanç grupları ve farklı insanlar arasında köprü kuruyor, onları bu harika iftarda bir araya getiriyor." diye konuştu.

İftar organizasyonuna katılanlardan Tarin de "açık iftar" etkinliğini harika bir girişim olarak niteleyerek, "Bu, birlik olmak ve mübarek ayımızı kutlamakla ilgili. Burada herkesle birlikte orucumuzu açmak harika bir şey, ben de bu yüzden buradayım." dedi.

Tarin, ilk kez bu etkinliğe katıldığını belirterek, "Ben de özellikle bu girişimi desteklemek için geldim ve özellikle Müslüman olmayan toplulukları da buraya getirmenin harika olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te oluşturulan ve bu sene 11'inci yılını kutlayan Ramazan Çadırı Projesi kapsamında yürütülen "açık iftar" programları aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazanın ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bulunuyor.