Londra'da trafo yangını, Heathrow kapatıldı

- Londra'da trafo merkezinde yangın: Heathrow Havalimanı kapatıldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle Heathrow Havalimanı'nda operasyonlar durduruldu, en az 16 bin ev elektriksiz kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na elektrik sağlayan trafo merkezinde yerel saatle 23.23 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik kesintisine yol açması sonucu Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Heathrow'da tüm operasyonlar durdu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için havalimanı 21 Mart saat 23.59'a kadar kapalı kalacaktır" ifadesi kullanılarak, tüm yolculara havalimanına seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Uçuş takip sitesine FlightRadar24 tarafından açıklanan verilere göre elektrik kesintisinden gidiş ve geliş toplam bin 351 uçuş etkilenecek. Açıklamada, uçuşların durdurulduğu sırada havalimanına gelen 120 uçağın havada olduğu belirtildi.

Binlerce ev elektriksiz kaldı

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Hillingdon yakınlarındaki Hayes kasabasında bulunan trafo merkezindeki yangına, 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahale ettiği bildirildi. Trafo merkezinin yakınındaki evlerden yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Londra İtfaiyesi şef yardımcısı Pat Goulbourne yaptığı açıklamada, "Yangın, çok sayıda ev ve işletmeyi etkileyen elektrik kesintisine neden oldu. Yangının etkisini en aza indirmek için ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu oldukça önemli bir olay ve itfaiyecilerimiz yangını mümkün olan en hızlı bir şekilde kontrol altına almak için zorlu şartlarda yorulmadan çalışıyor" dedi.

İskoç ve Güney Elektrik Ağları şirketi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle bölgedeki 16 binden fazla evin elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Havalimanı yılda 80 milyon yolcuya hizmet veriyor

Yılda 80 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nda günde yaklaşık bin 300 giden veya gelen uçuş yapılıyor. Londra'nın merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Heathrow, 80'den fazla ülkede 200 varış noktasına hizmet veriyor.