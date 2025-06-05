Londra'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Londra'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

05.06.2025 11:52
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National Geographic Traveller UK, Londra'da Türk mutfağını tanıttı; zengin lezzetler sunuldu.

Dünyaca ünlü dergi National Geographic Traveller UK, Türk Mutfağı Haftası kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir etkinlik organize etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve National Geographic Traveller UK işbirliğiyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Osman Koray Ertaş, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, National Geographic Traveller İngiltere Editörü Pat Riddell, 2 Michelin yıldızı sahibi Türk şef Fatih Tutak ile 200'e yakın yemek ve gezi yazarı, gazeteci ve influencer katıldı.

Büyükelçi Ertaş, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin coğrafi konumu ve köklü tarihinin etkisiyle çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade etti.

Türk mutfağında Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelere ait tatların bir arada bulunduğunu söyleyen Ertaş, "Türk mutfağı kadim kültürümüzü, tarihimizi ve geleneğimizi birleştiren bir unsur. 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Sofra sadece yemek değil, dayanışma, aile ve paylaşmanın da adıdır. Bugün de sizlerle Türk mutfağının en güzel örneklerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Fisunoğlu da Türkiye'nin İngiltere'de yaşayanlar açısından önemli bir turizm destinasyonu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, denizi, doğası ve tarihi kadar mutfağıyla da turistlerin tercihi olduğunu belirten Fisunoğlu, "Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması bizi zamanın ötesindeki tariflere götüren ve yüz yıllardır nesilleri birbirine bağlayan 'Türk mutfağının klasik yemekleri.' Bunlar sadece birer yemek değil aynı zamanda Türk yaşamını tanımlayan hatıralar, değerler, ritüeller." ifadesini kullandı.

Fisunoğlu, Türk mutfak kültürünün çoğunlukla kebap ve baklavayla anıldığını dile getirerek, "Bunlar çok ünlü ve çok gurur duyduğumuz yiyeceklerimiz ancak Türk mutfağı daha çeşitli bir mutfak. Anadolu'nun tahıl ağırlıklı yiyeceklerinden, Ege'nin sebze ağırlıklı meze ve deniz mahsüllerine, Karadeniz'in balıklarından Güney Doğu'nun baharatlı tariflerine kadar uzanıyor." diye konuştu.

Türk mutfağının sağlık, denge ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Fisunoğlu, İstanbul, İzmir ve Muğla'da Michelin Rehberi'ne giren restoranlar bulunduğunu, bunlar arasında bir 2 Michelin yıldızlı, 13 de 1 yıldızlı restoranın yer aldığını söyledi.

National Geographic Traveller İngiltere Editörü Riddell da okuyucuları için Türkiye'nin birçok açıdan ideal bir seyahat noktası olduğunu ifade etti.

Riddell, Türkiye'nin, İngiltere'ye yakın olması nedeniyle kolay ziyaret edilebildiğini, büyüklüğü dolayısıyla da birden fazla kez gidilebilecek bir ülke olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un, dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinin başında geldiğini belirten Riddell, "İstanbul'un harika manzarası, Riviera'nın (Ege ve Akdeniz) harika sahilleri, Kapadokya'nın kaya oluşumları, Efes ve Truva'nın tarihi kalıntılarının çoğunu biliyorsunuz. Birçok kişi için Türkiye'nin en önemli özelliği olan yemeğin tadını çıkarın. Bağımlılık yapan baklavayı deneyin." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Türk mutfağının börek, mantı, kuru fasulye ve yaprak sarma gibi geleneksel lezzetleri ikram edildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuklara, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının İngilizce baskısı hediye edildi.

Kaynak: AA

National Geographic, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Londra, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika

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