Londra'da Ukrayna Zirvesi

Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından 25 batılı lider, bugün yine İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek çevrim içi toplantıda Ukrayna'yı masaya yatıracak.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da barışın görüşüleceği bugünkü çevrim içi toplantıda NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan katılımcılar bir araya gelecek.

Toplantı yine İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak.

Starmer, katılımcılara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakerelere zorlamak için ekonomik baskıları artırma, barışı korumak için Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme ve Rus saldırıları ihtimaline karşı savunma bütçelerini artırma çağrısı yapacak.

Gelecek hafta yapılması öngörülen askeri planlama toplantısı öncesi Ukrayna'da barışı korumak için kurulacak koalisyona hangi ülkenin nasıl katkıda bulunacağı konusu da toplantıda masaya yatırılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starmer, "Başkan Putin'in Başkan Trump'ın teklifiyle oyunlar oynamasına izin veremeyiz. Kremlin'in Trump'ın ateşkes teklifini görmezden gelmesi, sadece Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını göstermeye yarıyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, Rusya barışı kabul etse bile bunun ciddi ve kalıcı bir barış olduğundan emin olmak için ateşkesi gözlemlemeye hazır olmaları gerektiğine işaret ederek, aksi takdirde savaşı durdurmak için Rusya'ya ekonomik baskının artırılması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Putin'i ateşkesi geciktirmeye çalışmakla suçlayan Starmer, "Dünyanın bir derse, boş sözlere ya da anlamsız koşullara değil eylem görmeye ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

Starmer, Rusya'yı bir kere daha Ukrayna'ya saldırılarını durdurmaya çağırarak, o zamana kadar barışı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen toplantı sonucunda hiçbir sonuç bildirgesi açıklanmamış ancak Starmer, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya bir koalisyon gönderme konusunda anlaştıklarını söylemişti.