Los Angeles'ta Su Kaynağı Krizi

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi (CEO) Janisse Quinones, yangından en çok etkilenen bölgelerden Pacific Palisades'de tanklarda depolanan suyun tükendiğini duyurdu.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles'ta yayılan yangınlarla mücadele sürerken, itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığını telsizlerle duyurmaya başladı.

LADWP CEO'su Quinones, basına yaptığı açıklamada, yangından en çok etkilenen lüks Pacific Palisades bölgesindeki depolama tanklarındaki suyun tükendiğini ve yüksek kesimlerde hidrantlardaki su akışının azaldığını belirtti.

Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu.

Yüksek kesimlerde yerel su sistemiyle yangınla mücadelenin zor, alçakta kalan bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu belirten Quinones, suyun hızla tüketildiğini, tankların bu hızda doldurulamadığını ifade etti.

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park da yaptığı açıklamada "Los Angeles kentinin, kamu altyapısına ve güvenlik ortaklarımıza kronik olarak az yatırım yaptığı bariz ve son 24 saattir görülüyor. Bu durumdan son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Pacific Palisades bölgesindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yandığı belirtilmişti.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.