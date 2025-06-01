LÖSEV\'den Antalya\'da Etkinlik

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi.
Konyaaltı sahilindeki kortej ilgi gördü. Bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti.
Uçan balonlarıyla korteje katılanlar, yürüyüşün sonunda Olbia Kent Meydanı'nda balonları tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne bıraktı.
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