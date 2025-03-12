Louisiana'da Nitrojen Gazı ile İdam Durduruldu - Son Dakika
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Louisiana'da Nitrojen Gazı ile İdam Durduruldu

Federal yargıç, nitrojen gazı ile idamın durdurulmasına karar verdi, itiraz bekleniyor.

12.03.2025 04:16
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BATON ABD'de bir federal yargıç, Louisiana eyaletinde gelecek hafta nitrojen gazı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan idamı durdurma kararı aldı.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick, mahkum Jessie Hoffman Jr'ın 18 Mart'ta nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararına hükmetti.

Dick, kararında, nitrojen gazıyla oksijen yetmezliğine (hipoksi) yol açılmasının, ABD Anayasası'nın Sekizinci Değişikliği kapsamında "zalimce ve olağan dışı bir ceza" olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, eyaletin karara derhal itiraz edeceğini duyurdu.

Bu, Louisiana'da son 15 yılda gerçekleştirilecek ilk idam olacaktı.

Hoffman, şubat ayında eyalete açtığı davada idamının durdurulmasını talep etmişti. Hoffman'ın avukatları, geçen hafta yapılan duruşmada, nitrojen gazıyla idam yönteminin ABD Anayasası çerçevesinde "zalimce" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Louisiana, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Louisiana'da Nitrojen Gazı ile İdam Durduruldu - Son Dakika

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