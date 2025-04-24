Lübnan'da Dron Patladı: 8 Yaralı

Lübnan'ın Suriye sınırında yer alan Havş es-Seyyid Ali beldesinde bomba düzenekli dronun infilak etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Hirmil kentine bağlı Havş Seyyid Ali beldesinde bir çiftlikte patlayıcı yüklü dronun infilak ettiği belirtildi.
Olayda Suriyeli mültecilerden oluşan 8 kişinin yaralandığı, yaralıların Hirmil kentindeki hastanelere nakledildiği ifade edildi.
Haberde ayrıca Lübnan ordusunun, silah seslerinin ardından bölgeye takviye güç sevk ettiği kaydedildi.
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "Meyadin" televizyonu ise söz konusu dronun Suriye'nin Humus vilayeti kırsalından gönderildiğini iddia etti.
Suriye resmi haber ajansı SANA: Hizbullah, Humus'un batısına 5 roketle saldırdı
Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığından bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine 5 roketle saldırdığını belirtti.
Suriye askeri birliklerinin saldırıya karşılık verdiği, olaylarla ilgili Suriye Savunma Bakanlığının Lübnanlı muhataplarıyla iletişime geçerek durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
Lübnan'ın Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde geçen ay çatışmalar çıkmıştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde konuşlanan Hizbullah unsurlarının Humus kırsalını top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını aktarmıştı.
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