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Lübnan'da İslamcı Tutuklular İçin Gösteri

Lübnan\'da İslamcı Tutuklular İçin Gösteri

Lübnan'da Suriye devrimini destekledikleri için hapse atılanların serbest bırakılması talep edildi.

05.01.2025 22:16
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Lübnan'da Suriye devrimini desteklediği için hapse atılan kişilerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Lübnan basınına göre, Suriye'de 2011'de başlayan devrimi desteklediği için Lübnan'da hapse atılan 180'i Lübnanlı yaklaşık 350 kişi bulunuyor ve bu kişilerin dosyası ülkede "İslamcı Tutuklular" olarak biliniyor.

Lübnan'ın ikinci büyük şehri Trablusşam'da çok sayıda kişi, çoğu yargılama olmadan tutulan bu kişilerin serbest bırakılması talebiyle Nur Meydanı'nda toplandı.

Gösterinin organizatörlerinden Ahmed eş-Şimali, İslamcı Tutukluların Suriye'de devrik Esed rejimine karşı muhalifleri destekledikleri için hapse atıldığına dikkati çekti.

Şimali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki Müslümanlar, bu tutukluların serbest bırakılmasını istiyor. Bu kişiler için af çıkarılmasını, İslamcı Tutukluların özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnanlı ve Suriyeli yetkililerin görüştüğünü hatırlatan Şimali, "Suriye devrimini desteklediği için tutuklananların bir an önce serbest bırakılması lazım. Suriye yönetimiyle yeni bir sayfa açıp buradaki tutukluları serbest bırakmamak mantıklı değil."

Şimali, "Tutuklular arasında eşleriyle birlikte hapse atılan kadınlar var. Bu kişiler eşleriyle birlikte Suriye'ye gittiği için ceza aldı. Bugün yeni bir sayfa açıp İslamcı Tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

El- Hac Ziyad Alluka da düzenledikleri gösterinin önemine dikkati çekerek, siyasilere İslamcı Tutuklular serbest bırakılması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Göstericilerden Fida es-Sufi, AA muhabirine "Gösteriye Sayda'dan geldik. Başta Ahmed el-Esir olmak üzere tüm Sünni tutuklular için genel affın çıkarılmasını istiyoruz. Zalim Esed rejimine karşı çıkan Suriye halkını desteklediğimiz için çok haksızlığa uğradık. Şimdi rejim de düştü, bir an önce bu tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Mikati, İslamcı Tutukluların aileleriyle görüşmüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 25 Aralık'ta, "İslamcı Tutuklular" olarak bilinen kişilerin ailelerinden oluşan bir heyetle bir araya gelmişti.

Mikati, bu kişilerin durumlarının incelenmesi için yetkililere talimat verdiğini belirterek, "Yıllardır açık olan bu dosyanın nihai bir çözüme kavuşması gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Lübnan Başbakanı, bu kişilere af çıkarılması yönünde taleplerin görüşülmesi için yasa teklifinin hazırlandığını ifade etmişti.

Mikati, hüküm giymemiş tutukluların bulunmasının doğru olmadığını belirterek, bu kişilerin belki de alacakları cezadan daha uzun süre hapishanede kalmış olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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