Lübnan'da Sahte Pasaport Skandalı

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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Lübnan'da sahte pasaportla ülke dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının dosyasının yargıya intikal ettiğini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'un kuzeyindeki Bkerki bölgesinde Maruni Katolik Patrikhanesini ziyaret eden Mevlevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Lübnan İçişleri Bakanı, Dureyd Esed ailesinin dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini belirtti.

Suriye'den Lübnan'a gelenlerin tamamının devrik Esed rejimi güçleri mensubu olmadığını söyleyen Mevlevi, Lübnan güvenlik güçlerinin, ülkeye yasa dışı yollardan giren devrik Esed rejimi güçlerini yakaladığını ve bu kişiler hakkında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Mevlevi, Lübnan Meclisi'nde 9 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna değinerek, bu oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Beşşar Esed'in kuzeni Dureyr'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, Huzeym ve Şems Esed'i pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürülmüştü.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya almıştı.