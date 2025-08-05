Lübnan'da Silah Toplama Planı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, orduya yıl sonuna kadar ülkedeki silahların toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verildiğini söyledi.

Selam, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Başbakan Selam, Bakanlar Kurulunun ABD önerisi üzerindeki tartışmayı 7 Ağustos Perşembe günü tamamlamayı kararlaştırdığını belirtti.

Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi." dedi.

Başbakan Selam ayrıca, "herhangi bir saldırı durumunda Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını teyit ettiklerini" vurguladı.