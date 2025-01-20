Lübnan'da Yeni Hükümet Kurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da Yeni Hükümet Kurulmalı

Cumhurbaşkanı Avn, yeni hükümetin hızla kurulması gerektiğini ve bunun ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

20.01.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin kurulma sürecinin hızlandırılması gerektiğini işaret ederek, bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ülkedeki Hristiyan toplumun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede Avn, Lübnan'da halkın isteklerini karşılayacak ve başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ülkeyi kalkındıracak yeni bir hükümetin kurulmasının önemine dikkati çekti.

"Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz"

Avn, "Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz eğer herkesin niyeti iyiyse bu, zor bir iş değil." dedi.

Herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Avn, sorumluluk almak istemeyenin engel de olmaması gerektiğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ı kalkınması için herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaparak, yeni hükümetin kurulması gerekliliğini yineledi.

"Önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bize yardım etmeyi isteyen birçok ülke var. Bugün önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki dini ve toplumsal çeşitliliğe işaret eden Avn, halkın yararına olacak şekilde ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avn, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ve bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, dar kalıplar, kişisel, partizan ve mezhepsel menfaatlerin dışına çıkmadıkça başarının mümkün olmadığını ifade etti.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren Cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından,9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, 13 Ocak'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Hükümet, Güncel, Lübnan, beyrut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Yeni Hükümet Kurulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da Yeni Hükümet Kurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.