Lübnan'da Yeni Hükümet Kurulmalı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin kurulma sürecinin hızlandırılması gerektiğini işaret ederek, bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ülkedeki Hristiyan toplumun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede Avn, Lübnan'da halkın isteklerini karşılayacak ve başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ülkeyi kalkındıracak yeni bir hükümetin kurulmasının önemine dikkati çekti.

"Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz"

Avn, "Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz eğer herkesin niyeti iyiyse bu, zor bir iş değil." dedi.

Herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Avn, sorumluluk almak istemeyenin engel de olmaması gerektiğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ı kalkınması için herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaparak, yeni hükümetin kurulması gerekliliğini yineledi.

"Önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bize yardım etmeyi isteyen birçok ülke var. Bugün önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki dini ve toplumsal çeşitliliğe işaret eden Avn, halkın yararına olacak şekilde ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avn, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ve bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, dar kalıplar, kişisel, partizan ve mezhepsel menfaatlerin dışına çıkmadıkça başarının mümkün olmadığını ifade etti.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren Cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından,9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, 13 Ocak'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.