Lübnan, Dondurulan Döviz Hesaplarına Ödeme Başlatıyor - Son Dakika
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Lübnan, Dondurulan Döviz Hesaplarına Ödeme Başlatıyor

Lübnan Merkez Bankası, 2019'dan beri dondurulan döviz hesapları için ödeme süreci başlatacak.

04.04.2025 18:46
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı Kerim Said, 2019 yılından beri döviz hesapları dondurulan mudilerin paralarını aşamalı olarak vereceklerini duyurdu.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Said, başkent Beyrut'ta gerçekleşen devir teslim töreninde 6 yıldan bu yana döviz hesaplarından paralarını çekemeyen mudilerin durumuna dair konuştu.

Mudilerin paralarına ulaşmaları için bir ödeme sürecinin başlatılabileceğine işaret eden Said, öncelikle küçük mudilerle başlayacak sürecin daha sonra orta ve büyük mudilerin ödemeleriyle devam edebileceğini söyledi.

Said, "Tüm mudilerin paralarının aşamalı olarak ödenmesi gerekir. Bunun da Merkez Bankası'nın yanı sıra bankalar ve devletin sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bankaların sermayelerini aşamalı olarak artırmaya davet eden Said, sermayesini artırmayan bankaların ise diğer bankalarla entegre olabileceğini vurguladı.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'da ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Ancak Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı nedeniyle mudiler paralarının hesaplarda erdiğini belirterek hesaplarındaki parayı hükümetin belirlediği kur üzerinden Lübnan lirası olarak değil dolar olarak çekmek istiyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Lübnan, beyrut, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Dondurulan Döviz Hesaplarına Ödeme Başlatıyor - Son Dakika

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