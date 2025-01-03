Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: 1 Yaralı

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Lübnan'ın Suriye sınırında Baalbek kentine bağlı Maarabun bölgesinde Lübnan ordusu ile Suriye tarafından silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Maarabun beldesinde, Suriye sınırında kaçak geçiş noktası tespit edildi.

Lübnan askerleri geçiş noktasını kapatmaya çalışırken, Suriye tarafından bu noktanın buldozerlerle açılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Askerlerin havaya uyarı ateşi açtığı, Suriye tarafından kimliği belirsiz silahlı kişilerin de Lübnan askerlerine ateş ettiği bildirildi. Çıkan çatışmada bir Lübnan askerinin yaralandığı aktarıldı.

Bölgede konuşlu Lübnan askerlerinin gerekli önlemleri aldığı ve olaya ilişkin takibin yapıldığı kaydedildi.