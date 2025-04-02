Lübnan ve Suriye İlişkileri Gelişiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye ile işlerin olumlu yönde ilerlediğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atacaklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı ithalatçı ve ihracatçıları kabul etti.

Avn, Lübnan ile Suriye arasındaki gelişmelere işaret ederek, "Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor. Bizler de ikili ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atacağız." dedi.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınırı belirleme ve transit geçiş konuları dahil ortak meseleleri ele alma yönünde adımlar atacakları mesajını veren Avn, Suriye ile transit geçiler sayesinde Arap ülkeleriyle ticaretin artabileceğine dikkati çekti.

Avn ayrıca yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edebileceğine ve bu ziyaret kapsamında ikili anlaşmalar imzalanabileceğine işaret etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan ziyaretinin tarihine dair ise net bir bilgi vermedi.

Suriye ile Lübnan arasında sınırla ilgili bir anlaşma imzalanmıştı

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, 27 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye dair bir anlaşma imzalamışlardı.

Lübnan, 2011 yılında İsrail ve Suriye ile deniz sınırlarını tek taraflı olarak çizme girişiminde bulunmuştu.

Ancak o zamanki Şam yönetimi, Lübnan'ın bu adımına karşı Birleşmiş Milletlere başvurarak itiraz etmiş ve konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştı.