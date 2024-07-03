Lübnan ve Suudi Arabistan, 28 proje için 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Lübnan ve Suudi Arabistan, 28 proje için 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari, Lübnan'daki 28 projenin uygulanması için 10 milyon dolarlık kaynak tahsis edecek işbirliği anlaşmasını imzaladı. Mikati, törende Suudi Arabistan'ın Lübnan'a verdiği destek ve kardeşlik ilişkisine vurgu yaparken, Buhari ise Suudi liderliğinin Lübnan'daki insani yardım çalışmalarını destekleme ve kalkınmayı teşvik etme çabalarını belirtti.

03.07.2024 11:10
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BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ve Suudi Arabistan, Lübnan'daki 28 projenin uygulanması için 10 milyon ABD doları tutarında kaynak tahsis edecek işbirliği anlaşmasına imza attı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Salı günü gerçekleştirilen imza töreninde "Lübnan ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkisine" vurgu yaparak Suudi Arabistan'ın "her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu ve Lübnanlıların birlik ve beraberliğini koruduğunu" kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari ise Suudi Arabistan'ın 10 milyon ABD doları değerindeki mali katkısının, Suudi liderliğinin Lübnan'daki insani yardım çalışmalarını destekleme ile istikrar ve kalkınmayı teşvik etme yönündeki gayretlerini ortaya koyduğunu söyledi.

Buhari, Suudi Arabistan'ın Lübnan için çeşitli alanlarda toplam 2,7 milyar ABD doları tutarında 129 yardım, insani yardım ve kalkınma projesi uyguladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Beyrut, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Suudi Arabistan, 28 proje için 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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