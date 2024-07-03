Lübnan ve Suudi Arabistan, 28 proje için 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı

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BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ve Suudi Arabistan, Lübnan'daki 28 projenin uygulanması için 10 milyon ABD doları tutarında kaynak tahsis edecek işbirliği anlaşmasına imza attı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Salı günü gerçekleştirilen imza töreninde "Lübnan ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkisine" vurgu yaparak Suudi Arabistan'ın "her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu ve Lübnanlıların birlik ve beraberliğini koruduğunu" kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari ise Suudi Arabistan'ın 10 milyon ABD doları değerindeki mali katkısının, Suudi liderliğinin Lübnan'daki insani yardım çalışmalarını destekleme ile istikrar ve kalkınmayı teşvik etme yönündeki gayretlerini ortaya koyduğunu söyledi.

Buhari, Suudi Arabistan'ın Lübnan için çeşitli alanlarda toplam 2,7 milyar ABD doları tutarında 129 yardım, insani yardım ve kalkınma projesi uyguladığını sözlerine ekledi.