Lübnan Yeni Cumhurbaşkanını Kutluyor

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Lübnan'da siyasiler iki yıldan uzun süren boşluğun ardından Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Joseph Avn'ı tebrik ederken, destekçileri de ülkenin çeşitli bölgelerinde kutlamalar yaptı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, oylamanın ardından, Lübnan halkı adına Avn'ı tebrik ederek, "ülkenin içinden geçtiği kritik koşullarda cumhurbaşkanlığının boş kalmamasının" önemine değindi.

El-Müstakbel Hareketi lideri ve eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik ederek, bunun Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları aşması için devlet kurumlarının yeniden canlandırılması adına bir umudu temsil ettiğini ifade etti.

Eski Başbakan Fuad Sinyora da yaptığı yazılı açıklamada, Avn'ın seçildikten sonra yaptığı konuşmanın, "Lübnan halkının hukuk devleti ve kurumları inşa etme hedeflerini gerçekleştirmek umudu" olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Temam Selam da Avn'ı tebrik ederek, Cumhurbaşkanı seçilmesinin Lübnan için önemli bir dönüm noktası ümidi olduğunu ifade etti.

Halk Cephesi lideri Myriam Skaff da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avn'ın verdiği sözlere dikkati çekerek, "Lübnan, 800 günlük başkanlık boşluğundan sonra bu sevinci hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan'daki siyasi gruplardan Ulusal Blok'tan yapılan açıklamada, Avn'ın seçilmesi tebrik edildi, yeni dönemin "egemenliği yeniden tesis etme, savaşları sona erdirme, devleti inşa etme, reform ve ekonomiyi ilerletme dönemi olması" temennisinde bulunuldu.

Lübnan halkı, yeni Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde halk, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini sevinçle karşıladı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Avn'ın ailesinin geldiği Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine bağlı el-Aişiyye beldesinde halk Lübnan bayrakları ve Avn'ın fotoğraflarıyla kutlama yaptı.

Bölge halkı kurbanlar kesti, sokaklarda tatlılar dağıttı.

Avn'ın ikamet ettiği El-Hazimiyye beldesinde de Lübnanlılar havai fişeklerle Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Lübnan'ın güneyindeki Akkar kentinde de çok sayıda kişi sevinç gösterileri düzenledi.

Trablus'ta da şehrin meydanlarına Avn'ın resimleri asıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin çeşitli bölgeleri ile Sayda kentinde de çeşitli kutlamalar yapıldı.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.