Lukaşenko 2025 Seçiminde Aday Olabileceğini Belirtti - Son Dakika
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Lukaşenko 2025 Seçiminde Aday Olabileceğini Belirtti

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ocak 2025'teki seçimde aday olma ihtimalini etkinlikte açıkladı.

23.10.2024 21:47
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, BRICS Liderler Zirvesine katılmak için geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir Rus gazetecinin Belarus Parlamentosunun cumhurbaşkanı seçiminin 26 Ocak 2025'te yapılması kararına ilişkin sorusunu cevapladı.

Seçimlerin yapılması için beş olası tarihin müzakere edildiğini kaydeden Lukaşenko, ilgili yetkililere analiz yapıp ülke için en iyi olan tarihi belirlemesi talimatını verdiğini ve bu tarihin belirlendiğini dile getirdi.

Gazetecinin seçimlerde aday olup olmayacağını sorması üzerine Lukaşenko, taraftarlarının istemesi halinde cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını belirtti.

Lukaşenko, "Onlar (taraftarlar), tabii, diyecek." ifadelerini kullandı.

Belarus Parlamentosu, ülkede cumhurbaşkanı seçiminin 26 Ocak 2025'te yapılması kararı almıştı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020'de yemin ettiği için cumhurbaşkanı seçimlerinin de en geç 20 Temmuz'da yapılması gerektiğini belirtmişti. Karpenko, "Temel Kanun, seçimlerin daha erken yapılmasını yasaklamıyor, belirlenen son tarihten sonra yapılmasını yasaklıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Lukaşenko cumhurbaşkanı seçimini 6 kez kazandı

Aleksandr Lukaşenko, siyasi hayatına 1989'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı. 1994'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bugüne kadar girdiği 6 seçimi de kazanan Lukaşenko, 9 Ağustos 2020'de yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80,1 oy aldı. Seçim günü akşamından itibaren "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalif kesimler sokaklara çıkarak ülkede protesto gösterilerine başlamış, bir süre sonra protestolar sona ermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Politika, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

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