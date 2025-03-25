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Lukaşenko Yeniden Başkan

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 7. dönemi için yemin etti, NATO'yu sınırda tehdit olarak gördüğünü belirtti.

25.03.2025 18:51
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- Lukaşenko, 7. Dönemi için resmen yemin etti

"NATO birlikleri sınırlarımızda, Belarus'u bir çatışmaya çekmek için ellerinden geleni yapıyor"

MİNSK - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ocak ayında kazandığı seçimlerin ardından bugün yeni dönemi için resmen yemin ettiği törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Dünya sarsılıyor. Bir zorluk hızla diğerinin yerini alıyor. Sıcak noktalar çoğalıyor. Çevremizdeki gerilim her geçen gün artıyor. NATO birlikleri sınırlarımızda, Belarus'u bir çatışmaya çekmek için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Belarus'ta 26 Ocak'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yeni dönemi için resmi yemin töreni bugün başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlendi. Belarus bayrağı ile Devlet Başkanlığı flamasının getirilmesiyle başlayan yemin töreninin açılışını Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko gerçekleştirdi. Karpenko, Aleksandr Lukaşenko'nun özgür ve demokratik bir seçim sonucunda Belarus halkının iradesiyle Devlet Başkanı olarak seçildiğini bir kez daha ilan etti. Lukaşenko, üst düzey yetkilerin de aralarında bulunduğu bin 100 davetlinin katıldığı törende 7. dönemi için yemin etti. Belarus Devlet Başkanı halka sadakatle hizmet edeceği, insanların hak ve özgürlüklerine saygı göstereceği ve koruyacağı, ülkenin anayasasına uyacağı ve koruyacağı sözünü verdi. Belarus milli marşının çalındığı törende Karpenko, göreve başlama belgesini imzalayan Lukaşenko'ya başkanlık sertifikasını takdim etti.

"26 Ocak'ta bir başka tarihi dönüm noktasını geride bıraktık"

Lukaşenko, yemin töreninin ardından gerçekleştirdiği konuşmasında, "Öncelikle, seçim zaferimizi kutlarım. Bu, sadece Başkan olarak benim zaferim değil, aynı zamanda milyonlarca Belaruslunun zaferidir. 26 Ocak'ta bir başka tarihi dönüm noktasını geride bıraktık. Bunu, 30 yıldan fazla bir süredir izlediğimiz yoldan sapmadan, güvenle ve akıllıca yaptık" dedi.

Lukaşenko, "Ülkeye ve Belarus halkına yemin etmek, Büyük Zafer'in 80. yıl dönümünde büyük bir sorumluluktur. Bugün hepimiz, vatanımıza sadık hizmet etme yemini ediyoruz ve hiç kimsenin tarihteki izimizi silmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Destekçilerine seslenen Lukaşenko, "Seçim egemenliğimizi fiilen gösterdik. Yıllar boyunca, uluslararası bir standart olarak hizmet edebilecek bir seçim organizasyonu standardı oluşturmayı başardık" dedi.

"Sizin başarılarınız ve benim başarılarım"

Kendisine oy veren seçmene teşekkür eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Sizin başarılarınız ve benim başarılarım. Zaferlerimizi birlikte kazandık" ifadesine yer verdi. Gençlerin desteğini görmekten memnun olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Biz, yerimize geçebilecek bir nesil yetiştirdik. Bayrağı devredecek birilerimiz var" dedi. "Siz ve ben, egemen bir devlet kurduk" diyen Lukaşenko, "Gurur duymamız gereken bir şeyimiz var. On yıl önce dünya, Belarus Cumhuriyeti hakkında ne biliyordu? Neredeyse hiçbir şey. Kimse bizimle ilgileniyor muydu? Belki de hiç kimse. Ama bugün? Bugün tüm dünya, ülkemizi tanıyor. Bugün biz önemliyiz" açıklamasını yaptı.

"Bir kez daha derin bir jeopolitik kriz uçurumunun kenarında yürüdüğümüzü söyleyebilirim"

Daha güçlü, önemli ve görünür hale geldiklerini kaydeden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Ama garip bir şekilde, bir kez daha derin bir jeopolitik kriz uçurumunun kenarında yürüdüğümüzü söyleyebilirim. ve sadece biz değiliz. Dünya sarsılıyor. Bir zorluk hızla diğerinin yerini alıyor. Sıcak noktalar çoğalıyor. Çevremizdeki gerilim her geçen gün artıyor. NATO birlikleri sınırlarımızda, Belarus'u bir çatışmaya çekmek için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

"Dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz"

Lukaşenko, Belarus'un son 5 yılda karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, "Bir seçim döngüsü içinde Belarus, salgın, renkli devrim girişimi, sert yaptırımlar ve batı ile güney sınırlarında sürekli provokasyonlara dayanmak zorunda kaldı. Duruşumuzu koruduk ve provokasyonlara boyun eğmeden dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm bunlar, dünyaya kendi iradelerini dayatma hakkına sahip olduklarını düşünenlerin uluslararası ilke ve normları ihlal ederek küresel oyunlarının bir sonucudur" diyen Lukaşenko, Böyle bir hakkı hangi temele dayalı olarak sahip olduklarını iddia ediyorlar? Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri olarak bu soruyu sorma hakkımız var" dedi.

Lukaşenko, yemin töreninin ardındanBağımsızlık Sarayı'nın yanındaki Devlet Bayrağı Meydanı'na giderek, Belarus halkına ve Devlet Başkanlığı'na bağlılık yemini eden askerlerin törenine katıldı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, Lukaşenko'nun 26 Ocak'ta yapılan seçimi oyların yüzde 86.82'sini alarak kazandığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Politika, Belarus, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lukaşenko Yeniden Başkan - Son Dakika

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