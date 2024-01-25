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Lüks evleri soyan çete çökertildi - Son Dakika
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Lüks evleri soyan çete çökertildi

İspanya'da lüks evleri soyan Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çete, polisin çalışmaları ile çökertildi. Arnavutluk'tan gelen elebaşı dahil 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi. Çetenin Marbella kenti başta olmak üzere 71 hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.

Lüks evleri soyan çete çökertildi
25.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:55
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- Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi

MADRİD - İspanya'da lüks evleri soyan Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çete, polisin çalışmaları ile çökertildi.

İspanyol polisi, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde lüks evleri soydukları iddia edilen Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çeteyi çökertti. Dün yapılan baskında, Arnavutluk'tan geldiği ifade edilen elebaşının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi.

Çoğu Marbella kentinde olmak üzere lüks evler ve iş yerlerinden 71 hırsızlık olayına karıştığı ifade edilen çetenin soygun ve hırsızlık konusunda oldukça "yetenekli" olduğunu söyleyen polis, "Askeri teknik konusundaki bilgileriyle yaya ya da araçları ile hareket ederken sıkı kişisel güvenlik ve gözetlemeye karşı önlemleri kullandılar" ifadelerini kullandı.

Elebaşının tüm hırsızlık olaylarına katıldığı ve silah taşıdığı aktarılırken, polis elebaşının gözetleme konusunda "uzman" olduğunu dile getiren polis, ayrıca çetenin yerel bir iş adamının yardımı ile yakalandıklarını söyledi. Gözaltına alınan 5 kişinin milliyeti açıklanmazken, çetenin Malaga kenti ile Estepona ve Torremolinos kasabalarındaki evleri hedef aldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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