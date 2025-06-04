Lula'dan Bolsonaro'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lula'dan Bolsonaro'ya Tepki

04.06.2025 05:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lula, Eduardo Bolsonaro'nun ABD'deki faaliyetlerini eleştirerek yargıçlar için savunma yapacağını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve eski milletvekili Eduardo Bolsonaro'nun, ABD'de ülkesine karşı yürüttüğü faaliyetleri eleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Lula, Eduardo Bolsonaro'ya tepki göstererek, "Eski bir devlet başkanının oğlu olan bir Brezilyalının, ABD'de bulunarak bu ülkeyi Brezilya'nın iç politikasına müdahale etmeye çağırması üzücü bir durumdur." ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin, Brezilyalı yargıçlara yaptırım uygulayabileceği iddialarına da değinen Lula, "Dünyada herhangi bir ülkenin devlet başkanının, başka bir ülkenin yüksek mahkemesi kararları hakkında görüş bildirmesi kabul edilemez. Böyle bir yaptırım söz konusu olursa, Brezilya'daki yargıçları ve Yüksek Mahkemeyi savunacağım." dedi.

Ulusal basına göre, Eduardo Bolsonaro, ABD'de Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'e karşı yaptırımlar uygulanması için lobi faaliyetleri yürütüyor.

Bolsonaro, ABD'deki temaslarında, babasına yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve Yüksek Mahkemenin muhalefeti susturmaya çalıştığını iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi, oğul Bolsonaro hakkında resmi soruşturma başlatmıştı.

Eduardo Bolsonaro, martta milletvekilliğinden istifa etmiş ve ABD'ye gitmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brezilya, Politika, Güncel, Yargı, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula'dan Bolsonaro'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:17
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:38:25. #7.13#
SON DAKİKA: Lula'dan Bolsonaro'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.