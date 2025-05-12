Lüleburgaz'da Anneler Günü'ne Özel Etkinlikler

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği "Tasarım Atölyesi" ve yoga etkinliğiyle, anneler ve çocukları renkli bir hafta sonu geçirdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Anneler Günü aktiviteleriyle, anneler ve çocuklar renkli ve keyifli bir hafta sonu geçirdi. Etkinlikler kapsamında 10-11 Mayıs'ta Gençlik Parkı'nda bulunan Çözüm Evi'nde 4-7 yaş arası çocuklar ve annelerinin katılımıyla "Tasarım Atölyesi" düzenlendi. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde 10 Mayıs Cumartesi günü ise eğitmen Melisa Özbek Kor eşliğinde "Anne- Çocuk Yogası" yapıldı.