Lüleburgaz'da bir binanın çatısından beton parçaları düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da bir binanın çatısından beton parçaları düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Lüleburgaz\'da bir binanın çatısından beton parçaları düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir binanın çatısından beton parçaları düşmesi sonucu park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alırken, yola dökülen beton parçaları ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

24.04.2024 10:28
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Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısından beton parçaları düşmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Turgutbey Caddesi'nde Tuncay Deliömeroğlu'na ait 3 katlı binanın çatısından beton parçaları düştü.

Beton parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen beton parçaları ise belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA

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