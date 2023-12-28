Lüleburgaz\'da kasaplara gıda denetimi yapıldı, yol yapım çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz'da kasaplara yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, et üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen şartlarını inceleyip, iş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Ayrıca kasaplarda soğuk hava depolarında bulunan ürünlerin saklama koşulları kontrol edildi.

Yol yapım çalışması

Ahmetbey beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu kanallarının yenilenmesinin ardından yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.