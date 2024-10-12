Lüleburgaz'da Mezarlık Yangını

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Lüleburgaz ilçesinde eski mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde eski şehir mezarlığında çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bazı ağaçlar ve mezar taşları zarar gördü.

Deprem tatbikatı yapıldı

Lüleburgaz'da özel bir hastanede deprem tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde hastane afet planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği deprem alarmı verildi.

Hastanede tedavi gören hastalar sağlık personeli ve itfaiye ekiplerince güvenli alana tahliye edildi, mahsur kalan bir hasta kurtarıldı.

Tatbikatta sağlık personeli ve hasta yakınlarına deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler de anlatıldı.