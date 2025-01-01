Lüleburgaz\'da Oyuncak Fabrikasında Yangın

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki oyuncaklarda kullanılan akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.