Lüleburgaz\'da Oyuncak Fabrikasında Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.
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