Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Ayhan Ö. yönetimindeki 34 DEH 776 plakalı tır, Ceylan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü devrilen tırdan yara almadan kurtuldu.
Tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Tır Devrildi, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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