M23, Kongo'da Kalehe'yi Ele Geçirdi - Son Dakika
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M23, Kongo'da Kalehe'yi Ele Geçirdi

M23 isyancıları, KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Kalehe kasabasını kontrol altına aldı.

13.02.2025 21:17
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın ardından Kalehe kasabasının kontrolünü de ele geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, M23 isyancıları birkaç gün süren çatışmaların ardından, stratejik öneme sahip Kalehe kasabasının kontrolünü ele aldı.

Bölgedeki Lumbishi, Numbi ve Shanje gibi önemli yerleşim yerlerini de kontrol altına alan M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel M23, Kongo'da Kalehe'yi Ele Geçirdi - Son Dakika

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