Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kursları Başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ebeveyn rolünün önemine vurgu yapmak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılmasını sağlamak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredatla getirilen ve öğrenciyi akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli kapsamında ebeveynlere de eğitim verilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitimi merkezlerindeki "aile okulları" kapsamına Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programını da dahil etti.

Öğrenci velilerinin katılabileceği kursların programı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", "Türk sosyal hayatında aile", "ailece nitelikli zaman", "ailede kültürel zenginlik", "çocuğun başarısında aile", "sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "hane içi dijital eğitim" ve "akran ve arkadaşlık ilişkileri" olmak üzere 8 konudan oluşacak.

MEB'e bağlı halk eğitimi merkezlerinde yüz yüze uygulanacak ve ücretsiz düzenlenecek kurslar 32 ders saati olarak planlandı. Kurslar, Maarif Modeli formatörleri tarafından verilecek.

Velilerin çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri etkinlikler hazırlandı

Kurslar için alan uzmanlarınca çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştirecek doğal ortamda, aileleri, arkadaşlarıyla uyum içinde nitelikli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun ve etkinlikler hazırlandı.

Velilerin öneri niteliğindeki bu etkinlikleri kursun ardından çocuklarıyla da gerçekleştirmesi beklenecek.

Kurslarda, MEB tarafından okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisinden de bölümler izletilecek.

Kurslara katılmak isteyen tüm öğrenci velileri, "e-yaygin.meb.gov.tr" üzerinden ya da şahsen başvuru yapabilecek.

Beceriler çerçevesine yönelik veli rolleri anlatılacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konulu derslerde modelin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak, yeni öğretim programlarının beceriler çerçevesine yönelik yapısı ile velilerin rolü anlatılacak.

Ayrıca modelin eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan ise nihai hedef olan yaşanabilir çevrede, aile ve toplum ile huzurlu insana ulaşmayı amaçlayan yapısı aktarılacak.

Kurslarda, çocuğun akademik başarıları, sosyal ve duygusal becerilerden oluşan bütüncül gelişiminde ailenin rolüne ilişkin bilgiler de aktarılacak.

Modelin uygulanmasında veliye düşen görev ve sorumluluklar detaylandırılacak.

"Türk sosyal hayatında aile" başlıklı derslerde ise toplumsal bir kurum olarak aile, tarihsel süreçte Türk aile yapısı, Türk aile yapısındaki değişim ve dönüşüm, Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri aktarılacak.

Çocuklarla nitelikli zaman geçirmenin önemi vurgulanacak

"Ailece nitelikli zaman" başlıklı derslerde de çocukla nitelikli zaman geçirmek, oyunun aile içi iletişimdeki yeri, oyunun çocuk gelişimine etkisi ile oyun ve etkinlikler anlatılacak.

"Ailede kültürel zenginlik" başlıklı derslerde de kitap okuma alışkanlığı kazandırmada çocukların kültürel ve sanatsal yönlerini güçlendirmede ailenin görev ve sorumlulukları ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın önemine ilişkin içerikler sunulacak.

"Çocuğun başarısında aile" başlıklı derslerde rol model olarak aile tiplerine vurgu yapılacak, "sosyal ekinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi" başlıklı derslerdeki başlıklar ise örneklerle anlatılacak.

Dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkisi ele alınacak

Kurslarda, dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkisine vurgu yapmak üzere "hane içi dijital eğitim" başlıklı bir program oluşturuldu.

Bu kapsamda, ailelere bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımındaki rolleri anlatılacak.

Dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri ile dijital bağımlılık ve bağımlılığı önleme yollarına ilişkin bilgiler verilecek.

"Akran ve arkadaşlık ilişkileri" konulu derslerde ise akran gruplarının olumlu ve olumsuz işlevleri, akran ilişkilerini iyileştirme ve geliştirme yolları ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların velilerine yönelik eğitimler verilecek.